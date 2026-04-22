【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル4月 女華の心を動かすのは花より猫猫？
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。4月ビジュアルは、牡丹×猫猫と女華がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツだ。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」4月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
4月ビジュアルのテーマは牡丹。客にプレゼントされたであろう大輪の花をつける牡丹を雑に渡す女華とそれを慌てて受け取る猫猫が描かれている。詩歌に優れた才女で、緑青館の誇る三姫のひとり・女華。妓女ではあるけど男嫌い、でも妹分の猫猫には愛
情を持って接している、そんなふたりの関係性が垣間見える一枚となっている。
また公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布しているので、ぜひチェックしてほしい。
さらにビジュアルの公開にあわせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされる。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」4月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
4月ビジュアルのテーマは牡丹。客にプレゼントされたであろう大輪の花をつける牡丹を雑に渡す女華とそれを慌てて受け取る猫猫が描かれている。詩歌に優れた才女で、緑青館の誇る三姫のひとり・女華。妓女ではあるけど男嫌い、でも妹分の猫猫には愛
情を持って接している、そんなふたりの関係性が垣間見える一枚となっている。
また公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布しているので、ぜひチェックしてほしい。
さらにビジュアルの公開にあわせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされる。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
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