NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

4月19日に放送された第十五回「姉川大合戦」では、織田・徳川軍と浅井・朝倉軍が姉川を挟んでにらみ合った「姉川の戦い」の様子が描かれました。

激戦のなか、佳久創さんが演じる足軽兵が新たに登場。その強さとは裏腹の、少年のようなキャラクターに視聴者の注目が集まっています。

＊以下第十五回のネタバレを含みます。

＜第十五回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。

だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。

そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。

わざと遅れたことを見抜かれて…

信長が虎御前山に陣を構えるなか、家康は遅れて到着。

これに対し信長は、「遅かったのう」「そなたにも裏切られたかと思うたわ」と皮肉を重ねます。

家康は「武田への備えに追われておりました」「しかし我らが来たからには朝倉、浅井など…」と弁明。

しかし気づけば、前田利家（大東駿介）や佐々成政（白洲迅）に取り囲まれることに。

身の危険を感じた家康は、勢いよく後ずさりします。

「ほかに何か申したきことはあるか」と鋭く問う信長。

わざと遅れて様子をうかがっていたことを見抜かれた家康は恐怖に震え、すぐさま土下座します。

平身低頭のまま「誠に申し訳ござりませぬ！ 二度とこのようなことは致しませぬ！」と詫びたあと、腰を抜かして崩れ落ちる姿も描かれました。

この様子にSNSでは、「松下洸平、ビビり演技うますぎ」「信長にガン詰めされるとこ笑った」「激昂する信長を前に、狸どころか白兎状態の演技が見事」との声が集まっています。

強すぎる大男の正体は

織田・徳川軍と浅井・朝倉軍とは姉川を挟んで対峙し、戦いの火ぶたが切られました。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

激しくぶつかり合う両軍。

地の利をいかす浅井・朝倉側が優勢に戦いを進めます。

藤吉郎と小一郎も奮闘。無心に刀を振るい、必死に戦う姿が描かれました。

そうした中、ひときわ存在感を放ったのが、佳久創さんが演じる浅井方の足軽・藤堂高虎です。

「その兜、その鎧！ お前、偉いやつか！」

「手柄じゃ、手柄じゃ！」

長刀を振り回し、敵を圧倒する姿が印象的でした。

新キャラクターの登場に視聴者からは「めっちゃ無双しててワロタw強すぎやろ」「こんなデカい図体でまだ14歳なので…笑って許してあげて」「半兵衛を連れてきて顔見せたら、大人しく尻尾振るんじゃ」などのコメントが。

佳久創さんは『鎌倉殿の13人』で弁慶役を務めたことから、源義経を演じた菅田将暉さんとのツーショットを期待する声も多く見られます。

主君が討たれ、悔し涙

やがて徳川軍の横からの奇襲により、戦局は一気に逆転します。

「浅井備前守、討ち取ったり」と言って走り去る兵士の声を聞き、崩れ落ちる高虎。

「何でじゃ！ う…ううっ…何でじゃ〜！」

地面に突っ伏し、泣き叫びながら足をバタバタさせる高虎の姿に注目が集まりました。「浅井が敗れたと知ってジタバタ駄々こねるとこ可愛かった」「少年高虎、駄々こねて泣いて走り去っていったよ」と、その怪物ぶりとのギャップに驚く声も。

藤堂高虎は黒田孝高、加藤清正と並び、「築城三名人」の一人と称される人物で、人並外れた大男と伝えられています。

浅井長政に仕えたあとは主君を代えて転々とし、やがて羽柴家に臣従。

秀長の導きで算術・鉄砲・築城などを学び、秀吉の天下取りを支えていくことになります。

今後、どのような人物として描かれていくのか、ますます目が離せません。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。