全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「香春駅」という漢字を読めますか。「春」の読み方を考えましょう。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：かわらえき

香春駅は福岡県田川郡香春町に位置する、JR九州・日田彦山線の駅です。

かつては石炭輸送の拠点として活況を呈した歴史をもち、現在は大正浪漫を彷彿とさせるレトロな木造駅舎がシンボルとなっています。

駅前の由来には諸説あります。有力なのは、飛鳥時代以前に渡来人が銅の採掘や精錬技術を伝えたという説です。朝鮮半島の言葉で「鉄」や「金属」を指す響きが「カハラ」に近かったことから、金属の産地として名づけられたと考えられています。

また、川の原っぱを意味する「川原（かわら）」に、後に風雅な「香春」の字を当てたという説も存在します。いずれにせよ、古来この地が資源豊かな要衝であったことを示す地名です。

香春駅周辺の特産品を語るうえで欠かせないのが、「干し柿」です。「香春の干し柿」は、昼夜の寒暖差が大きいこの地の気候を利用して作られ、上品な甘みとねっとりとした食感が特徴です。

かつては献上品としても扱われたほどの品質を誇り、冬の時期には駅周辺の民家の軒先に柿が吊るされている光景が見られます。

香春町はうどんの激戦区としても知られています。福岡県全域がうどん文化の根強い地域ですが、香春周辺には古くから街道を通る人々を支えてきた老舗のうどん店が点在しています。

やわらかめの麺に、出汁のきいた優しいつゆ、そして揚げたての「ごぼう天」をのせて食べるスタイルは、ここを訪れた際の大定番といえるでしょう。

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【難読漢字】駅名当て「香春駅」 うどんの激戦区です（2枚）