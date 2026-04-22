杉浦太陽＆辻希美、第5子の“笑顔全開”プライベートショット公開！ 「#生後8か月の女の子」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは4月21日、自身のInstagramを更新。“笑顔全開”な次女のプライベートショットを公開しました。
【写真】笑顔はじける8カ月次女
2枚目では辻さんが夢空さんと遊ぶ姿も。また3、4枚目では夢空さんの顔がアップになっており、豊かな表情に癒されます。杉浦さんは「#生後8か月の女の子」とハッシュタグも添えており、今後の成長も楽しみです。
(文:多町野 望)
【写真】笑顔はじける8カ月次女
「#生後8か月の女の子」杉浦さんは「ユメちゃん、笑顔全開」とつづり、4枚の写真を投稿。次女・夢空さんのさまざまなショットです。1枚目は、杉浦さんに抱っこされてはじけるような笑顔を見せている姿で、かわいらしい笑い声が聞こえてくるようです。妻の辻希美さんも夢空さんに笑いかけています。
「ハイハイも上手になってきたねぇ」8日には「夢空の生後8ヶ月 ハイハイも上手になってきたねぇ 可愛い〜」と、夢空さんの生後8カ月を記念した写真を公開していた杉浦さん。“おむつアート”に囲まれて座る姿がとてもかわいらしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)