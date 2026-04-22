「最後に握手を…」常に手袋の少年→研修最終日に見せた“1つの決意”に「涙腺崩壊」【漫画家に聞いた】
【漫画】本編を読む
アヤ(@aokitajimaru)さんが描く漫画「握手」は、強迫性障害と向き合う少年の勇気を描いた一作だ。ナース専科にて公開された本作は、実際に看護師から寄せられたエピソードを基にしている。目に見えない不安や恐怖と闘う当事者の心の内を、著者のインタビューとともに紐解く。
■手袋を外した少年の決意
主人公の看護師は、研修中にA君という少年と出会う。彼は強迫性障害を患い、何かに触れたときだけでなく、何も触れていなくても手を洗わずにはいられない状態にあった。ソファに座るときも「直接触りたくなくて」と両手に手袋をはめていた彼だが、看護師との他愛もない会話を通じて少しずつ心を開いていく。
■「可哀想」ではなく「共感」を
著者であるアヤさんは、強迫性障害について「虫が触れない、血が怖いといった人それぞれの『不可能』が、生活に大きく支障が出てしまう対象になってしまったもの」と分析する。本人がどれだけ頑張っても抗えない恐怖だからこそ、できない自分を責めてしまう苦しさがある。
アヤさんはインタビューの中で、こうした病気こそ「可哀想」や「大変だね」といった同情ではなく、周囲の「共感」が必要だと語っている。実際の看護現場で起きたこのエピソードは、単なる美談ではなく、病気と闘う当事者の孤独に光を当て、同じ苦しみを持つ人々や周囲の人々へ大切な視点を提示している。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
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