「前代未聞だ」――。

陸上自衛隊の日（ひ）出生（じゅう）台（だい）演習場（大分県）で２１日、実弾射撃訓練中だった西部方面戦車隊の「１０式戦車」の隊員４人が死傷した事故。戦車内で砲弾が破裂するという異例の事態に、現役隊員やＯＢの間に衝撃が広がった。陸自は砲弾の問題に加え、装置の不具合や人的ミスの可能性も含めて慎重に調べる。

「国民の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけして誠に申し訳ない。早急に原因を究明し、再発防止の徹底を図っていく」。東京・市ヶ谷の防衛省。事故を受けて２１日午後に開いた臨時記者会見の冒頭、陸自トップの荒井正芳・陸上幕僚長は険しい表情でそう述べ、頭を下げた。

荒井氏によると、事故直後、現場からは「（砲身を回転させる車体上部の）砲塔内で、砲弾が破裂した」と報告があった。死亡した浜辺健太郎２曹（４５）は指揮官の「戦車長」、高山新吾３曹（３１）は射撃を行う「砲手」、金井効三３曹（３０）は安全管理を担う「安全係」をそれぞれ務め、いずれも砲塔内にいた。重傷を負ったのは「操縦手」で、砲塔からやや離れた車体の操縦席にいたという。

射撃訓練では、敵車両の装甲を破壊する１２０ミリ対戦車りゅう弾を使っていた。１０式戦車では通常、砲弾は砲塔内に格納されており、発射の際、人の手を経ず自動的に装填（そうてん）される。

複数の陸自関係者によると、砲弾が破裂するまで戦車は通常通り射撃できていたという。車体と砲弾のどちらに問題が起きたのかを問われた荒井氏は「原因究明をする」と述べるにとどめた。陸自は西部方面総監部（熊本市）に事故調査委員会を設置し、事故の状況を調べる。

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陸自の戦車部隊は、旧ソ連の侵攻を主眼に置いた冷戦期が終わると縮小され、１９９５年の９００両から３００両にまで減少。主な配備先は北海道と九州だけとなった。

２０１０年度に導入された１０式戦車は、味方の戦車と情報を共有できるデータリンクシステムを初めて搭載。従来の「９０式戦車」から機動性が向上し、南西諸島防衛への投入が想定されている。

荒井氏も戦車を担当する機甲科の出身で、北海道で戦車連隊長を務めた経験を持つが、「私の経験では、砲塔内で弾薬が破裂したというのは聞いたことはない」と述べた。

戦車部隊で勤務経験がある陸自ＯＢは砲弾の破裂原因について、砲弾が不良品だったほかに、砲身や砲塔の不具合や整備不良の可能性を指摘する。「普通では考えられない事故。あまりに痛ましい」と言葉少なだった。

日出生台演習場は由布、九重、玖珠の大分県内３市町にまたがる。広さは約４９００ヘクタールで、九州防衛局や陸自によると、西日本最大の演習場。近くに住む農業の男性（６８）は自宅で「ドーン」という音を聞き、急いで演習場の近くまで駆けつけた。場内の道路で、担架に乗せられた隊員が見えたといい、「未来のある隊員がかわいそうでならない」と話していた。