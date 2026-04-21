『東京アンダーグラウンド』28日から順次配信開始 24年前の名作！主演は関智一
2002年に放送されたアニメ『東京アンダーグラウンド』が、4月28日より各配信サービスにて順次配信されることが決定した。
【画像】懐かしい！公開された『東京アンダーグラウンド』ビジュアル
学時代は無敗のケンカ王と恐れられていた浅葱留美奈。高校に進学した留美奈は、優しい彼女を作り、「バラ色の学園生活」を送ることを夢見ている。ある日、留美奈と、幼馴染でメカ好きの五十鈴銀之助の前に現れた謎の女性、チェルシー・ローレックとルリ・サラサ。彼女たちは東京の地下深く、忘れられ封じられた世界「アンダーグラウンド」から逃げてきたという。
そんな彼女たちは驚くべき能力を持っていた。重力を操るチェルシー、未知の力・反魂の能力を操るルリ。そんな２人を追っ手から匿ったことで一度は命を落とす留美奈だったが、ルリの力で蘇生し、さらに風を操る能力に目覚める。彼女たちとの出会いが、留美奈の運命を大きく変えていく…。
「アンダーグラウンド」、科学者たちが密かに生み出した、能力者と呼ばれる人々が封じ込められている世界。ある日、高校一年生の浅葱留美奈（あさぎるみな）の前に、アンダーグラウンドから逃げてきた少女 ルリ・サラサと、彼女を護衛するチェルシー・ローレックが現れ、彼女らを追ってきた刺客との争いに留美奈は巻き込まれていく。
見放題配信
・U-NEXT
・ドコモ・アニメストア
・Hulu
・DMM TV
・FOD
・アニメタイムズ
・バンダイチャンネル
・TELASA
・J:COM STREAM
都度課金配信
・バンダイチャンネル
・TELASA
・J:COM STREAM
■キャスト
浅葱留美奈：関智一
チェルシー・ローレック：茂呂田かおる
ルリ・サラサ：寺田はるひ
五十鈴銀之助：保志総一朗
白龍：寺杣昌紀
赤：三木眞一郎
シエル・メサイア：大谷育江
羅：宗矢樹頼
テイル・アシュフォード：笹島かほる
崇神：牛山茂
シャルマ・ルフィス：野田順子
華泰：森久保祥太郎
【画像】懐かしい！公開された『東京アンダーグラウンド』ビジュアル
学時代は無敗のケンカ王と恐れられていた浅葱留美奈。高校に進学した留美奈は、優しい彼女を作り、「バラ色の学園生活」を送ることを夢見ている。ある日、留美奈と、幼馴染でメカ好きの五十鈴銀之助の前に現れた謎の女性、チェルシー・ローレックとルリ・サラサ。彼女たちは東京の地下深く、忘れられ封じられた世界「アンダーグラウンド」から逃げてきたという。
「アンダーグラウンド」、科学者たちが密かに生み出した、能力者と呼ばれる人々が封じ込められている世界。ある日、高校一年生の浅葱留美奈（あさぎるみな）の前に、アンダーグラウンドから逃げてきた少女 ルリ・サラサと、彼女を護衛するチェルシー・ローレックが現れ、彼女らを追ってきた刺客との争いに留美奈は巻き込まれていく。
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■キャスト
浅葱留美奈：関智一
チェルシー・ローレック：茂呂田かおる
ルリ・サラサ：寺田はるひ
五十鈴銀之助：保志総一朗
白龍：寺杣昌紀
赤：三木眞一郎
シエル・メサイア：大谷育江
羅：宗矢樹頼
テイル・アシュフォード：笹島かほる
崇神：牛山茂
シャルマ・ルフィス：野田順子
華泰：森久保祥太郎
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