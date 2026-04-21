「トレードしないでくれ！」衝撃8発で地元ファンが悲鳴　MLBに適応し始めた村上宗隆に再燃する“放出説”　Wソックスに浮上する「シナリオ」とは？

ハイペースで本塁打を量産している村上(C)Getty Images

豪快な打撃が米球界を騒然とさせている。現地時間4月19日、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場したホワイトソックスの村上宗隆は、5回無死一塁の第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。

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開幕22試合での8号は、日本人選手初の快挙。大谷翔平や松井秀喜といったスラッガーたちですら成し得なかったハイペースである。シーズン序盤の出来事とはいえ、村上がMLBでの“攻め方”に慣れてきた証と言えよう。

低調な打率（.208）や空振り率（40.6％）の高さというマイナス要素に反比例するように、長打率（.542）やOPS（.918）といったパワー系の指標はハイアベレージを維持。さらに長距離砲として重要視される平均打球速度（95マイル＝約152.8キロ）、バレル率（25.9%）も“エリート級”と呼べる値を叩き出しており、パワーヒッターとして十分に勝負が出来ている。

存在感を示し始めた怪物の現状には、球団のレジェンドも目を見張る。2005年にホワイトソックスを世界一へと導いた名将であるオジー・ギーエン氏は、米イリノイ州地元局『Chicago Sports Network』のハイライト番組において「不用意にボール球に手を出さない。だから、あれだけの四球を取れている。打席の中でじっくりと見極めて、絶好の速球が来たらドンッて感じだ」と激賞。

さらに「微調整を繰り返して、変化球にも対応し始めている。だから相手としてはストライクを投げざるを得ない」と続け、投手との駆け引きで主導権を握る村上の“支配力”を褒めちぎった。