投信・基準価額騰落率ランキング 4月第3週（4月13日～4月17日）
4月第3週の上昇率ランキングトップの「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は市場局面によって実質的にＮＡＳＤＡＱ１００指数を参照する先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略を用いて運用しています。
下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「みずほエマージング株式オープン」は2800円、2位の「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））」は1500円、3位の「静岡ベンチマーク・ファンド」は900円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +15.10％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
2位 +12.29％ モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪＡＭアセットマネジメント
3位 +12.29％ モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
運用会社:三菱ＵＦＪＡＭアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -8.52％ みずほエマージング株式オープン
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 -6.33％ ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -5.52％ 静岡ベンチマーク・ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「みずほエマージング株式オープン」は2800円、2位の「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））」は1500円、3位の「静岡ベンチマーク・ファンド」は900円を期中に分配しています。
1位 +15.10％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
2位 +12.29％ モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪＡＭアセットマネジメント
3位 +12.29％ モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
運用会社:三菱ＵＦＪＡＭアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -8.52％ みずほエマージング株式オープン
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 -6.33％ ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -5.52％ 静岡ベンチマーク・ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント
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