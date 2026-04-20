シンガー・ソングライター小沢健二（58）が20日、Xを更新。実父の筑波大学名誉教授の小澤俊夫さんが3月22日、96歳で亡くなったと発表。声明の最後にある一節に注目が集まっている。

小沢は「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でした」と発表した。

声明の中で「一つ問題は、今回のツアー用の新曲『いつか僕は』の冒頭の歌詞が（書こうと思って書いたわけではないのですが）父の話で、その部分が声にならないかもしれません。聞き取れないと悔しいので、その部分だけ記しておきます。もしかしたら、ちょうどいいお別れの詞なのかもしれません」と記述。その上で新曲「いつか僕は」の冒頭の歌詞を引用した。

「いつか僕は光る湖のほとり まだ若かった父に聞いたことがあった

いつか僕が大人になる頃には戦争とかはなくなっているのかな？と」

この最後の一節をめぐる反応が相次いだ。「最後まで読んで泣きました」「歌詞を読んだだけで涙が溢れてきてしまいました ご冥福をお祈りいたします」「泣いている感謝の気持ちとともに」「お父様が安らかに眠られますように。小澤征爾さんと楽しく歌っていますように。お祈りいたします。最後の一文に涙が止まりません」などと書き込まれていた。

敏夫さんの弟は24年2月に88歳で亡くなった世界的な指揮者小澤征爾さん。

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以下、発表全文。

父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でした。3月22日に学習院大学で最終講義をした後、気持ちは元気なまま身体が弱ってゆき、母に「ご飯食べた？」と訊ねたのが最後の言葉でした。

近年の父は「もうそんなに生きねえだろ」などと揚々と言い放ちつつ、「仕事しなきゃ」と最後まで研究に熱心でした。昔の学生さんや同僚の皆さんに支えられた最終講義を終えて、静かに天に召されたのは幸せだったはずです。父は2年前に他界した弟・小澤征爾ととても仲が良かったので、あちらで一緒に歌ったりするだろうと思います。

父に良くしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。母も兄も僕も家族みんな、父にしっかりお別れをして、気持ちはすっきりしています。

お別れの日程はお世話になった皆様に、昔ばなし研究所からメール等で順次お知らせしています。

僕のリスナーの方は今週末がツアーの初日なのをご存知と思いますが、心配ご無用です。父は大往生でしたし、きちんとお別れができました。一つ問題は、今回のツアー用の新曲『いつか僕は』の冒頭の歌詞が（書こうと思って書いたわけではないのですが）父の話で、その部分が声にならないかもしれません。聞き取れないと悔しいので、その部分だけ記しておきます。もしかしたら、ちょうどいいお別れの詞なのかもしれません。

いつか僕は光る湖のほとり まだ若かった父に聞いたことがあった

いつか僕が大人になる頃には戦争とかはなくなっているのかな？と

2026年4月20日

小沢健二

（戸籍では「澤」なのですが、小学校くらいから使ってないのです。結構な漢字なのと、母が小沢表記で、なんとなくチームに分かれていて…笑）