Snow Man宮舘涼太、カーネーションとともに“全国のお母さん”を癒やす 「ESSE」表紙初登場
5月1日発売の「ESSE」（扶桑社）6月号の表紙に、Snow Man・宮舘涼太が初登場する。
【写真】宮舘涼太の上目遣いに癒されまくり！ 「ESSE」6月号カット
「母の日」にちなんでカーネーションを持った表紙と、休日のカフェタイムをイメージした中面写真は必見。母の日の記憶や普段の暮らしぶりなど、素の“舘様”に迫るインタビューも掲載される。
インタビューでは、指先まで意識した役づくりや仲間とつくる楽しさなど、作品についての話から、日々の暮らしや母の日にちなんだエピソードまで、等身大の言葉を届ける。「料理好きになった原点は『母の日』かもしれません。6月号が発売される頃は、もうすぐ母の日ですね。小学生の頃は、母の日に料理をつくってあげていたんですよ。もちろん、できないところは手伝ってもらいながらですけど、一生懸命ハンバーグを焼いたりして。僕が料理好きになったのも、母と一緒にキッチンに立っていたことがきっかけ。それが今のお仕事にもつながっています」と語っている。
「ESSE」2026年6月号は、扶桑社より5月1日発売。価格は790円（税込）。
【写真】宮舘涼太の上目遣いに癒されまくり！ 「ESSE」6月号カット
「母の日」にちなんでカーネーションを持った表紙と、休日のカフェタイムをイメージした中面写真は必見。母の日の記憶や普段の暮らしぶりなど、素の“舘様”に迫るインタビューも掲載される。
インタビューでは、指先まで意識した役づくりや仲間とつくる楽しさなど、作品についての話から、日々の暮らしや母の日にちなんだエピソードまで、等身大の言葉を届ける。「料理好きになった原点は『母の日』かもしれません。6月号が発売される頃は、もうすぐ母の日ですね。小学生の頃は、母の日に料理をつくってあげていたんですよ。もちろん、できないところは手伝ってもらいながらですけど、一生懸命ハンバーグを焼いたりして。僕が料理好きになったのも、母と一緒にキッチンに立っていたことがきっかけ。それが今のお仕事にもつながっています」と語っている。
「ESSE」2026年6月号は、扶桑社より5月1日発売。価格は790円（税込）。