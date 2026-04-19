バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗選手らが新潟市で小学生にバドミントン教室を開きました。



18日、新潟市で開かれたＮＴＴ東日本のバドミントン教室には市内の小学生約６０人が参加しました。

世界選手権男子シングルスで２度の優勝を果たした桃田賢斗選手ら

ＮＴＴ東日本バドミントン部の選手がシャトルの打ち方などを伝授しました。



小学生はラケットを振り真剣なまなざしで取り組んでいました。



■小学６年生

「いろいろ桃田選手から学んだのでいいと思う」



■小学６年生

「（学んだことは）攻めているときにすぐにラケットを構えて

すぐアタックするときに使えそう」



■桃田賢斗選手

「バドミントンを楽しんでほしいのと難しさを伝えられたらいかなと思う」



ＮＴＴ東日本は、今後も全国で小学生などを対象としたスポーツ教室を開催し、

地域の競技力向上に貢献したいとしています。