【30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)】 4月25日 発売予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像を公開した。4月25日に発売を予定しており、価格は4,400円。

本製品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「式波・アスカ・ラングレー」のプラグスーツ姿を、同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」のフォーマットで商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「30 MINUTES PREFERENCE公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、真っ赤なプラグスーツを着用したアスカが描かれたデザインとなっている。

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