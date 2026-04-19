「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像初公開！4月25日発売予定
【30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)】 4月25日 発売予定 価格：4,400円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像を公開した。4月25日に発売を予定しており、価格は4,400円。
本製品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「式波・アスカ・ラングレー」のプラグスーツ姿を、同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」のフォーマットで商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「30 MINUTES PREFERENCE公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、真っ赤なプラグスーツを着用したアスカが描かれたデザインとなっている。
【パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) April 19, 2026
2026年4月25日(土)発売予定
30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)
▼詳細はこちらhttps://t.co/e5CHb4nPI1#30MP #エヴァンゲリオン pic.twitter.com/BIkvIWAZt7
(C)カラー