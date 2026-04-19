Photo: 三浦一紀

2026年2月27日の記事を編集して再掲載しています。

検討している方はお急ぎを！

こちらやこちらやこちらの記事で紹介している、高機能ハイコストパフォーマンスのワークチェア「YPS-S800」。購入報告はもちろん気になっているという声も届いています。

CoSTORYにて開催中のクラウドファンディングは、4月30日(木) 23:59まで。残すところ2週間を切りました。

一日中座る人の、ちょうどいい答え。ワークチェア｢YPS-S800｣ 38,240円 【超早割】20%オフ CoSTORYで見る

ギズモードのYouTubeでは、編集部のマエノが紹介していますので、質感などが気になる方は、動画もぜひご覧ください。

超早割は20％オフ

「YPS-S800」の価格は以下の通りです。

【超早割】 20％OFF：3万8240円（限定300個） 【早割】 17％OFF：3万9674円（限定500個） 【GIZMART限定割】 14％OFF：4万1108円（限定800個） 【2セット限定割】 22％OFF：7万4568円（限定100個） ※すべて税込価格

最も割引率の高い超早割は、限定300個。これ、4月17日時点でだいぶ数が減ってきているため、早めに購入することをオススメします。

モデルの身長は182cm Photo: 三浦一紀

快適な座り心地を実現するだけではなく、足を伸ばしてリラックスできたり、アームレストを収納できるなど、気の利いた機能が満載の「YPS-S800」。ぜひこの機会に、体感してください。「このお値段で、こんなに快適なの？」と、身体が喜ぶこと間違いありません。

みんなのアクセス、まだまだ待ってるぜ！