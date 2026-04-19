■第80回全日本体操個人総合選手権 女子決勝（18日、高崎アリーナ）

アジア大会と世界選手権の代表選考会を兼ねた体操・全日本個人総合の女子決勝。予選を1位で通過した15歳・西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園高）が、全日本個人総合初制覇を果たした。パリ五輪代表の岸里奈をわずか0.101点差で抑え、今季シニアデビューの新星が頂点に立った。

1種目目の跳馬で「ユルチェンコ2回ひねり」を成功させ、全体トップとなる14.233をマーク。つづく段違い平行棒でも「アドラー〜屈身イエーガー」などの連続技で着実に加点を積み上げ、こちらも全体トップの得点をマークした。

最終種目のゆかは、優勝への重圧がかかる場面でも安定した着地を見せ、シニア1年目にして、全日本女王の座を射止めた。演技後、注目されていたF難度の大技「ウィンクラー」を封印した理由について「直前まで悩んでいたが、少しビビってしまって使えなかった」と語り、強心臓な演技の裏にある15歳らしい素顔をのぞかせた。

悲願の初優勝を目指した女子最年長の26歳・杉原愛子（TRyAS）は2種目目の段違い平行棒でまさかの落下。着地にも失敗した。それでもミスを引きずらず、最終種目のゆかでは14.000点というハイスコアを叩き出し5位で全日本を終えた。試合後には涙を流し「最後のゆかは世界チャンピオンの意地というか、絶対に決めるぞっていう強い気持ちで。全日本の最後の演技になるから楽しんでやろうと思って・・・良かったです」と語った。

■女子決勝

優勝 西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園）110.332

2位 岸里奈（戸田SC／環太平洋大学）110.231

3位 岡村真（相好体操クラブ／四日市大学）109.430

4位 南埜佑芽（なんば体操クラブ／相愛学園）108.132

5位 杉原愛子（TRyAS）106.965

6位 宮田笙子（順天堂大学）106.864

7位 牛奥小羽（日本体育大学）106.399

8位 中村遥香（なんば体操クラブ／相愛学園）106.363