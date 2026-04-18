生後3カ月の赤ちゃんが“人生相談”！ 夜寝るときの“アレ”がやめられなくて…【書評】
【漫画】本編を読む
小さな屋台でミルクを片手に、愚痴をこぼしたり悩みを相談したり……。そんな赤ちゃんたちの知られざる姿を描いた漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）は、子育て世代を中心に多くの支持を集めている。今夜も、彼らの口から語られる“赤ちゃんあるある”が優しい笑いを届けてくれた。
この日は「屋台ヤケミルク」に生後3カ月の新入り、オサムがやってきた。ゲップがまだひとりでできないため、“先輩”赤ちゃんであるのんちゃんが背中をトントンしてあげるのだ。
生後3カ月ならまだまだ問題ないように思うが、当人にとっては「早く成長したい」「ママに迷惑をかけたくない」など、いろいろと思うところがあるのかもしれない。のんちゃんは、背中トントンだけで寝られるようになったのは「突然」だったと語りながら、「おっぱいのみながら寝る大人っていないだろ？」「焦らずいこうぜ！」と力強く励ますのだった。
のんちゃんがこうしてアドバイスや励ましを送れるのは、これまで両親からたっぷりの愛情を受けてきたからだろう。毎日たくさんトントンしてもらってきたからこそ、オサムにも上手にトントンできたのかもしれない。ママやパパの頑張りは、ちゃんと子どもに伝わっている。世の親たちの想いも、きっと赤ちゃんの心に届いているはずだ。
文＝ハララ書房