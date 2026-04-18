横浜ＦＭ、危機感募る１１戦で８敗目…渡辺皓太「恥ずかしい結果、申し訳ない気持ちしかない」９０分負けはリーグ最悪

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節 横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）

ホームの横浜ＦＭが川崎に１―２で敗れ、今季２度目の３連敗で、９０分負けではリーグワーストの８敗目（３勝）を喫した。

危機感の募る敗戦となった。前半１５分にＤＦラインの裏をつかれて川崎のＦＷロマニッチに先制点を許し、前半アディショナルタイム３分に高い位置でのボール奪取から攻撃を続けると、右からのＭＦ渡辺の横パスをＭＦ天野が左足で押し込んで同点に追いついたものの、後半ラストワンプレーでセットプレーで勝ち越し点を狙ったが、敵陣内でのボールロストからカウンターを食らい、痛恨の勝ち越し点を奪われた。

開幕３連敗に続く、今季２度目の３連敗で９０分負けではリーグワーストの８敗目。ＭＦ渡辺皓太は「勝たなければいけない試合だった。結果が出なくて、悔しいです」と振り返り、ギリギリでＪ１残留を決めた昨年同様、勝利が思うようにつかめない現状に「恥ずかしい結果ですし、申し訳ない気持ちしかない。まず１勝。１試合、１試合どれだけ準備をして、その試合に懸けられるかとか…本当にこれ以上負けたくないので。次、必ず勝ち点３に向けて、どれだけ気持ちを込めてやるかというところに切り替えるしかない。チームとして勝ち点３を必ず取りに行くという気持ちを全員で準備出来たら」と雪辱を誓った。