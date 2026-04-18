『名探偵プリキュア！』第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」、キュアアルカナ・シャドウの情報を集めるため調査へ
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」が、あす4月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】キュアアルカナ・シャドウの秘密を調べよう 第12話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」あらすじ
キュアアルカナ・シャドウが怪盗だったことへのおどろきを隠せないままのあんな（声：千賀）たち。ジェット先輩がロンドンのキュアット探偵事務所に問い合わせていたが、返答には時間がかかると聞き、自分たちで情報を集めるため調査に向かう。
一方、るるか（声：東山奈央）はゴウエモンに呼ばれ、CDショップを訪れていた。客のまさみがつけているミサンガにはマコトジュエルが宿っていたが、ミサンガが切れると込められた想いとともにマコトジュエルも消えてしまう。どうやって手に入れるかと悩むゴウエモンにアイデアがあることを伝えたるるかは、アイスをおごってもらうことと引き換えに、店員に変装してCDショップに潜り込む。
るるかがまさみの様子をうかがっていると、あんなたちが店にやってくる。ミサンガに気づいたみくる（声：本渡）が声をかけると、まさみはミサンガに片思いの願いを込めていることを打ち明ける。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】キュアアルカナ・シャドウの秘密を調べよう 第12話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
キュアアルカナ・シャドウが怪盗だったことへのおどろきを隠せないままのあんな（声：千賀）たち。ジェット先輩がロンドンのキュアット探偵事務所に問い合わせていたが、返答には時間がかかると聞き、自分たちで情報を集めるため調査に向かう。
一方、るるか（声：東山奈央）はゴウエモンに呼ばれ、CDショップを訪れていた。客のまさみがつけているミサンガにはマコトジュエルが宿っていたが、ミサンガが切れると込められた想いとともにマコトジュエルも消えてしまう。どうやって手に入れるかと悩むゴウエモンにアイデアがあることを伝えたるるかは、アイスをおごってもらうことと引き換えに、店員に変装してCDショップに潜り込む。
るるかがまさみの様子をうかがっていると、あんなたちが店にやってくる。ミサンガに気づいたみくる（声：本渡）が声をかけると、まさみはミサンガに片思いの願いを込めていることを打ち明ける。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。