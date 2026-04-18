この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.」が、「【アーモンド＆ふるりのお見合い】塩対応すぎて。お見合い相手を変えたらどうなる？検証してみた～え？私の魅力なさすぎ？」と題した動画を公開しました。動画では、ジャンガリアンハムスターのアーモンドとふるりのお見合いの様子と、予想外の塩対応から発展した驚きの検証結果が収められています。



期待のお婿さん候補であるアーモンドと、ボリュームたっぷりなお尻が魅力の女の子・ふるりのお見合いがスタート。ふるりはアーモンドの匂いを嗅いだり、そばで待っていたりと猛烈にアピールします。しかし、アーモンドはふるりに背を向け、ひたすら「たまたまメンテナンス」に夢中で完全にスルー。一定の距離をとり、絶対に目を合わせようとしない塩対応を見せます。あまりの無関心ぶりに、健気に待っていたふるりも次第にショックを受けた様子を見せ、諦めモードに。



果たしてアーモンドは男の子が好きなのか、それとも単にふるりに魅力がないのか。謎を解き明かすべく、飼い主はふるりの美人姉妹であるぷるれってぃ、プルミエ、ガレットの3匹とそれぞれお見合いをさせてみることに。



まず、ぷるれってぃと対面させると、少し追いかける素振りは見せたものの、強い拒絶に遭いすぐに諦めてしまいます。しかし、続いてプルミエを引き合わせると、アーモンドの態度は一変。先ほどの塩対応が嘘のように、積極的に近づき猛アピールを開始しました。さらに、一番体の小さなガレットに対しても「すっごい追いかける」ほどの執着を見せ、グイグイと距離を詰めていきます。



相手によって劇的に態度を変える姿に、アーモンドがしっかり女の子に興味があることが証明されました。しかしそれは同時に、ふるりに魅力がないという切ない事実が浮き彫りになってしまった瞬間でもありました。



お尻の大きな子が苦手なのか、それとも自分に似た毛色や小さなサイズの女の子が好みなのか、露骨すぎる態度の違いを見せつけたアーモンド。飼い主としては黄色い遺伝子を持つふるりと上手くいってほしいという葛藤を覗かせつつ、ハムスターたちの奥深くも人間味あふれる恋愛模様に思わず笑ってしまう動画となっています。