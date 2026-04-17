なぜ彼は決断してくれないの？不倫関係が進展しない本当の理由
男性の「もう少し待ってほしい」「タイミングが来たらちゃんと考える」などの言葉を信じて、不倫関係が続いている。でも、気づけば状況はほとんど変わっていない。そんな違和感に悩んでいませんか？不倫関係が進展しない理由は、単純に“決断していない”ことにあります。
“失うリスク”を避けている
家庭も関係も、どちらも手放したくない。そう考えたとき、人は決断を先送りにしやすくなります。どちらかを選ぶことは、どちらかを失うこと。そのリスクを避けるために、男性は曖昧な状態を保とうとするのです。
“今の状態で困っていない”
不倫関係が続いている時点で、男性本人にとってはバランスが取れている状態。多少の負担や調整があっても、大きく崩れていない限り、人は現状を変えようとしません。「いつか」は口にしても、実際に動く理由がないまま時間だけが過ぎていきます。
決断しないこと自体が“意思表示”
男性がはっきり選ばないのは優しさではなく、「このままでいい」という無言の選択をしているということ。言葉では期待を持たせながら、行動が変わらない場合、それが現時点での本音と考えるほうが現実的です。
関係が進まないとき、男性の“決断しない状態が続いている”こと自体がひとつの答え。その前提の中で、自分がどうしたいのかにしっかり目を向けることが、次の選択につながります。 ※画像は生成AIで作成しています
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