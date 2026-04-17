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岡野あつこ「勝負は正論ではなくて主導権」パパ活をやめない夫を焦らせる“自立した妻”の姿

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夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「パパ活をやめない夫が一番恐れている妻の行動 #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚」を公開した。パパ活をやめない夫に対して妻が取るべきスタンスや、夫が本当に恐れる「自立した妻」の心理的メカニズムについて解説し、夫婦関係における主導権の握り方を提言している。



岡野氏は現場での多くのケースから、夫が本当に恐れているのは「自立した妻」だと指摘。「怒る妻ではなく感情を手放した妻」というテーマに触れ、妻の怒りや涙に対して男性は無意識に「まだ自分に執着している」と受け取ると説明した。反対に、妻が無反応になり感情が消えた瞬間に、夫は「妻が本当にいなくなるかもしれない」と危機感を抱き、足元が揺らぐと語る。



続いて「自分なしでも満たされている妻」というポイントを挙げ、妻が外見を整え、夫抜きの世界を楽しみ始めると、夫は「俺がいなくても大丈夫なのか」という不安に駆られると分析。「管理しない妻が与える不安」の話題では、行動を監視する妻に対して、男性の心理は「どう隠すか」に切り替わると指摘する。そのため、急に妻が管理しなくなることで、夫は「離婚を決意したのではないか」と焦りを感じ、無関心に対して弱さを露呈すると述べた。



さらに「静かに自立を始めた妻」こそが本当の分岐点だと強調した。妻がお金の知識を持ち、仕事や人脈を広げて夫抜きの将来設計を考え始めると、夫は「この妻は本気で1人で生きられるのではないか」と直感し、失うかもしれないという危機感から初めて家庭の価値を思い出すという。



最後に岡野氏は、夫の行動を変えようとするのではなく、妻自身が自分の人生を取り戻すことが重要だと結論づけた。「勝負は正論ではなくて主導権なんです」と語り、感情で夫にぶつかるのではなく、自らの足で立ち、いつでも自分の人生を選べる強い妻になることで、夫婦間の力関係は自然と変わっていくと視聴者にメッセージを送った。