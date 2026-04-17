外出中に気になる「ちょっとしたゴミ」の収納問題。花粉症の方は、使用ずみのティッシュの行方に困りますよね。そんなときに役立つスリーコインズのポーチを、おしゃれなプチプラ商品大好きなESSEベストフレンズ101メンバーのyukariさんが試します。

お出かけ時に困るのが、使用ずみティッシュの置き場

花粉症の方はつらい季節です。外出中に鼻をかんだティッシュをどこにしまっていますか？ 近くにゴミ箱があればいいですが、とりあえずバッグの中に入れると、いろんなものに触れてしまい、不衛生な気も。

小さなビニール袋をバッグに忍ばせておくという手もありますが、バッグの中をあけたときにゴミ袋が見えるのが気になります。

そんな、「お出かけ中に出たゴミどうしよう」問題を解決して、見た目もおしゃれなグッズを、3COINS（スリーコインズ）で見つけました！

レザー調でおしゃれなダストポーチ

花粉の時期の外出時におすすめのグッズがこちら。じつはダストポーチなんです。

レザー調でシルバーのリングもついていて、最初見たときはおしゃれな小物入れかなと思っていました。

フラットな形で、両端をギュッと押すと口が開きます。

押す力をゆるめれば口がぴったりしまるので、中身が勝手に出てしまうという心配もありません。

ティッシュも収納できるのもうれしいポイント

これ、ただゴミを入れられるだけではありません。ティッシュも入れられるスペースがあるんです。ティッシュを取り出す、そして捨てるまでをこれひとつで完結できてしまうとは、なんて機能的…！

ゴミを入れるので、中が汚れる可能性も。裏地を外側に引き出すことができるので、汚れが気になったときにはふき取って使っています。

バッグにもおしゃれに取りつけられます

ポーチについているリングでバッグに取りつけてみました。合皮素材なので高級感もあり、バッグの見た目を壊しません。むしろ、ワンポイントになっておしゃれに。

あまりバッグの外側にものを取りつけたくないという人はバッグに入れてもいいですし、バッグのヒモにつけた上で、バッグの中にしまっても。気分や場面によって、インとアウトが選べるのもいいですね。

ゴミをおしゃれに収納できるダストポーチ。色はアイボリーとキャメル、ブラックがあるようです。便利なアイテムを使って、春のお出かけを少しでも快適に乗りきりましょう！