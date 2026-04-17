◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

第８６回皐月賞（１９日、中山）の枠順が１６日、確定した。

８年ぶりの皐月賞で勝利を狙う。開業１９年目を迎えた野中調教師が、若葉Ｓ勝ち馬マテンロウゲイルを送り込む。２３年のセレクトセールで寺田千代乃オーナーが８０００万円で落札。「セリ前に下河辺牧場で見たときからすごくいい馬で、馬格もあったし、品もあった」と当時を振り返る。

入厩してからもその評価は変わらず、むしろ右肩上がりだった。デビュー戦はメンバー最速の上がり３３秒１で２着。「古馬並に馬体も良かったし、初戦を見て確信した」と、非凡な末脚を武器に、キャリア５戦で連対率は１００％。一戦ごとに成長し、クラシック戦線を意識できる存在となった。

１９年のフェブラリーＳを５歳馬インティで制したように、管理馬の成長曲線に合わせて調教の強度を高めていくのが野中流。「やっぱりそれこそ無事是名馬やからな（笑）。せっかくなら長く楽しんでもらう方がいい」。Ｇ１級の高いレベルで走る馬ほど、調教の強度、競馬での疲労度も高まり、故障のリスクも大きくなる。クラシックへの出走は１８年に３冠を皆勤したグレイル以来だ。マテンロウゲイルは「古馬になったらもっといい馬になる」と先々も見据えたうえで、挑戦の資格があるとみている。

前走の若葉Ｓは２馬身差の圧巻Ｖ。「求めているよりいい内容だった」とさらに期待は高まった。「内容も良くなっている。確実に末脚は長く使えるし、対応力も高い。反応が良くなっているのも成長分」と指揮官。２着と好走した京成杯と同じ舞台で、待望のクラシックをつかむ。（松ケ下 純平）

◆野中 賢二（のなか・けんじ）１９６５年９月２９日生まれ。福岡県出身。６０歳。８２年から栗東・藤岡範士厩舎で厩務員、８３年から調教助手。０７年に調教師免許を取得し、０８年３月に栗東で開業。１０年阪神大賞典（トウカイトリック）で重賞初制覇。１９年フェブラリーＳ（インティ）でＧ１初制覇。ＪＲＡ通算４０１８戦３９４勝（うち重賞１２勝）。

○…マテンロウゲイルは４枠８番、アルトラムスは８枠１６番と、ともに偶数枠に入った。８番枠は９０年以降、未勝利だが野中助手は「競馬がうまいですからね。ハナにはいきたくないですが、うまく折り合ってレースを運べれば。枠はいいところだと思います」と歓迎。アルトラムスにも「外枠なので周りを見ながら競馬ができる。確実に脚は使ってくれますからね」と期待を込めた。