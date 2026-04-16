メッツのスター選手、リンドーアが問題の守備

【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

メッツのフランシスコ・リンドーア内野手がまたしても守備でミスを犯し、ファンから怒りの声が上がっている。2021年の開幕直前に10年総額3億4100万ドル（約542億円）という巨額契約を結びながらも、ここ最近はイージーミスを連発。15日（日本時間16日）に行われた敵地でのドジャース戦でも怠慢ともとれる守備でピンチを広げ、解説陣からも苦言を呈された。

事の発端となったのは、1-3で迎えた8回無死の場面だった。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が放った弱いゴロに対し、遊撃手のリンドーアは前進せずに待って捕球。結果的に内野安打となって無死の走者を許すと、そこから走者がたまり、デビン・ウィリアムズ投手がダルトン・ラッシング捕手に満塁本塁打を浴びるなど、決定的な5点を失った。

米大手スポーツ局「ESPN」の中継でもこのプレーが話題になった。実況のジョー・バック氏とともに中継席に座った解説のロン・ダーリング氏は、「リンドーアは打球がバウンドした瞬間から混乱していました。前進しないといけないのに、立ったままでした」と指摘。基本を欠いたプレーに厳しい目を向けた。

現地の記者もあきれ気味だ。MLB公式サイトでメッツ番を務めるアンソニー・ディコモ記者は、自身の公式X（旧ツイッター）で「またフランシスコ・リンドーアがミスを犯した。この打球に対して前進しない判断を下したので、全力疾走したテオスカー・ヘルナンデスは内野安打をマークした」と速報した。

リンドーアは1日（同2日）のカージナルス戦でもミスを連発していただけに、ファンも辟易。SNS上には「またクソみたいな守備を披露したリンドーア」「今年のリンドーアは本当に酷い」「今シーズン100万回目の凡ミス」「このせいで5失点した」「また精神崩壊」「混乱しているの？」「リンドーアをベンチに下げろ！」「最低1週間はベンチに置いておくべきだ」と厳しいコメントが並んだ。（Full-Count編集部）