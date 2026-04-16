猫をなでて敵を駆逐せよ　異色の2D弾幕シューティング「なでねこ」が2026年発売

インディーゲーム開発者の「Mewsturbo」は、PC（Steam）向けに開発中の新作タイトル「なでねこ（Pet the Cat）」を発表しました。2026年内の発売を予定しており、現在はSteamストアページが公開中。近日中には体験版の配信も予定されています。

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■ 「ネコをなでる＝敵を撃つ」斬新でキュートな弾幕シューティング

本作は、かわいいネコをマウスで「なでる」ことによって強力な攻撃を繰り出し、押し寄せる敵の波を乗り越えていくというユニークな操作感が特徴の2D弾幕シューティングゲーム。

手描き風のキュートなビジュアルで描かれた世界観の中で、画面いっぱいに広がる敵の弾幕を回避しながらひたすらネコをなでて射撃するという、癒やしと激しさが同居する独特のゲームプレイが展開されます。

■ 4匹の猫と自由なビルド構築で広がる戦略性

繰り返し遊べるローグライト要素が取り入れられている点も本作の大きな魅力。公開された動画やスクリーンショットによると、プレイヤーは4匹の猫から好みの1匹を選択してゲームを開始できるようです。

各ウェーブをクリアするごとにフードやアイテム、武器を選んでネコを強化していくシステムが採用されており、武器やタレントの強化によって毎回異なる成長ルートを辿るため、自分だけの自由なビルド構築を楽しむことができるそう。

さらに、世界中のプレイヤーとスコアを競い合うグローバルランキング機能も実装されており、最強の「ネコ使い」を目指すやり込み要素もしっかりと備わっているとのことでした。

「なでねこ」はインターフェイス、音声、字幕ともに完全日本語対応でのリリースが予定されています。「猫をなでる」という平和的な行為と、シビアな弾幕シューティングを見事に融合させた本作。近日中の体験版配信や正式リリースに向けて、猫好きのゲーマーを中心に熱い視線が注がれそうです。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：なでねこ（Pet the Cat）

・ジャンル：2D弾幕シューティングゲーム

・パブリッシャー：TurboCat Software

・開発元：MEWSTURBO

・プラットフォーム：PC (Steam）

・リリース日：2026年内

・価格：未定

・公式X：@BYETOM2

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041610.html