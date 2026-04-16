【212 KITCHEN STORE：「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」グッズ】 4月21日 発売 4月16日 オンライン先行予約開始

ライフスタイルイノベーションは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」をモチーフとしたキッチン雑貨を、キッチン道具専門店「212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）」にて4月21日に発売する。4月16日にはオンライン先行予約が行なわれる。

今回展開されるのは、4月24日公開の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の世界観を表現したランチアイテムやバッグを中心とするオリジナル雑貨。マリオやヨッシー、ロゼッタなど同作のキャラクターたちがデザインされたタンブラー、ランチボックス、ランチバッグ、タオル、ショッピングバッグなどが展開される。

□212 KITCHEN STORE「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」キッチン雑貨特集ページ

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