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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する日本経済の危機。「ペトロダラーの体制が崩れる」円安リスクの真実

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ペトロダラー崩壊から身を守る投資の鉄則について解説します！」と題した動画で、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が日本経済に与える深刻な影響やペトロダラー崩壊の危機、そして有事に備えた具体的な資産防衛策について解説している。



宮脇氏はまず、イラン戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、世界の石油供給に多大な影響が出ている現状を説明。日本は原油輸入の94%を中東に依存し、そのタンカーの約80%が同海峡を通過するため、他国に比べて代替手段が乏しい。原油価格の高騰により、日本のGDPが大きく押し下げられ、約3.9兆円の損失が生じるシナリオも想定されるという。



さらに、原油高の影響はエネルギー価格にとどまらない。プラスチックなどの化学製品や自動車産業、さらには石油由来の肥料不足による「食糧危機」の予兆など、あらゆる産業へ波及すると指摘。宮脇氏はこの連鎖を「全部ドミノ倒しで影響を受けていく」と表現した。



このような有事の対策として、ゴールドとビットコインの価格推移を分析。ゴールドは危機の初動で買われやすい一方、ビットコインは初動で売られるもののその後の回復力が強いという。両方を保有することで「ポートフォリオ全体の振れ幅を抑える」効果が期待できると解説した。また、石油取引がドルから人民元へシフトすることで「ペトロダラーの体制が崩れる」可能性にも言及し、ドルの価値低下に連動して円も弱くなるリスクを説いた。



結論として、宮脇氏は「通貨の分散というのは必要不可欠になります」と強調。「円やドルだけを持つのではなく、世界的な経済秩序の揺らぎを見据えた中長期的な資産防衛の重要である」と動画を締めくくった。