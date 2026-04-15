阪急うめだ本店が、フレグランスの魅力を紹介する「HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026」を4月29日から5月4日まで開催する。

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同イベントには、ラグジュアリーメゾンからライフスタイルブランド、ニッチフレグランスのセレクトショップまで17ショップが集結。多角的な観点でフレグランスの魅力を伝える。

メイン会場となる阪急うめだ本店の祝祭広場では、一部ブランドが先行販売を実施する。「ジョー マローン ロンドン（JO MALONE LONDON）」は、レモンの爽やかさとフローラルが調和し、ジャスミン、イランイラン、サンダルウッドが重なる香り「フランジパニ フラワー コロン」（数量限定、100mL 2万4750円）を用意。「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」からは、大人の休日を想起させるラグジュアリーな香りをの「タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ」（10mL 1万5950円※数量限定、30mL 2万8380円、50mL 4万1030円）が全国に先駆けて店頭に並ぶ。石川発のフレグランス専門セレクトショップ「フェートン フレグランス（PHAETON FRAGRANCE）」は、洋梨とヘーゼルナッツから始まり、ローストセサミの温もりが溶け合ってバニラやムスクがラストを飾る「レ オー プリモディアル／エレヴァシオン」（50mL 2万7500円※数量限定、100mL 3万9600円）を発売。アムステルダム発「フガッジ（FUGAZZI）」のウードを現代的に再解釈した「クラウド ナイン」（100mL 2万7500円）も登場する。さらに「リンク オリジナル メーカーズ（LINC ORIGINAL MAKERS）」は「No.997」の香りのヘアバーム（70g）とオードパルファム （8mL）のセット（9350円）を数量限定で販売する。

また関西で初めて、日本発「リベルタパフューム（LIBERTA PERFUME）」のセルフオーダーメイドフレグランス 「エスプレッソ」を展開。「ロクシタン（L'OCCITANE）」の運営する「ロクシタンカフェ」も同エリアに初めて登場し、フレグランスに着想したドリンクを用意する。そのほか、ワークショップやトークショーも予定する。

同館2階「HANKYU BEAUTY」では、「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」や「リファ（ReFa）」が香りをコンセプトにしたイベントを4月29日から5月5日まで開催。阪急メンズ大阪の地下1階 メンズビューティーと1階の対象売場では、「HANKYU MEN'S OSAKA FRAGRANCE FESTIVAL 2026」を4月29日から5月12日まで催す。フランスのオートパフューマリーメゾン「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」や、アジアのニッチフレグランスブランドを展開する「香跡万里」など幅広いラインナップを揃える。

◾️HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026

会期：2026年4月29日（水・祝）〜5月4日（月・祝）

会場：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7

時間：10:00〜20:00※最終日は17:00終了

◾️阪急うめだ本店：公式サイト