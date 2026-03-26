ゴディバ×モンテールの贅沢コラボ♡ご褒美ショコラスイーツ特集

贅沢な甘さに癒されたい季節にぴったりのニュースが到着♡人気ブランド同士のコラボレーションで誕生した、とっておきのショコラスイーツが登場します。濃厚で上品なカカオの香りと、こだわり抜かれた口どけが魅力。家族や友人との時間はもちろん、自分へのご褒美にもぴったりなラインナップで、特別なひとときを彩ります。

贅沢を極めた新作ロールケーキ

今回の注目は、新登場の「プレミアムショコラロール」。税込669円（沖縄のみ829円）で、全国にて販売されます。

ふんわりと焼き上げた生地に、濃厚なチョコレートクリームを包み込み、さらに上面には生チョコを贅沢にトッピング。

ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した生チョコは、なめらかな口どけと深いカカオのコクが特徴です。

生地・クリーム・トッピング、それぞれ異なる食感と風味が重なり、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上がっています。

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人気定番もリッチに進化

定番人気のシュークリームとエクレアも、今回のコラボでさらに贅沢に♡

「プレミアムショコラシュークリーム」は税込302円（沖縄のみ378円）、販売エリアは東北・関東・中部・近畿・中四国・九州・沖縄。

香ばしいシュー生地に、生チョコとチョコクリームの2層仕立てを詰め込んだ満足感たっぷりの味わいです。

「プレミアムショコラエクレア」は税込302円（沖縄のみ378円）で全国販売。濃厚なチョコクリームにチョコチップをトッピングし、食感のアクセントも楽しめる仕上がりです。

どちらも濃厚ながらバランスの取れた甘さで、つい手が伸びてしまう美味しさです。

期間限定だからこそ味わいたい

販売期間は2026年5月1日(金)～5月31日(日)までの限定展開。ゴールデンウィークの集まりや母の日のギフト、新生活のご褒美スイーツとしてもぴったりです。

手軽に購入できるスーパーマーケットで展開されるため、日常の中で気軽に贅沢気分を楽しめるのも魅力。※販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。

甘さで満たす、特別なひととき

濃厚なチョコレートの魅力を存分に味わえる今回のコラボスイーツ。ひと口ごとに広がるリッチな風味は、忙しい日常に小さな幸せを届けてくれます♡

期間限定だからこそ、今しか出会えない特別な味わいをぜひ楽しんでみてください。お気に入りの一品を見つけて、自分だけのご褒美時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪