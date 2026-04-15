佐渡市で樹齢250年以上とされるサクラが、今年も花を咲かせました。



佐渡市・羽茂大崎にあるサクラの巨木。市が指定する天然記念物・法乗坊のエドヒガンです。高さ約21mで樹齢250年以上とも言われ、古くから農作業の時期を告げる『種まき桜』として親しまれています。



■サクラを守る会 川上公紀さん

「サクラ自体もきれいだし、田んぼに映ったサクラをライトアップするとすごく映えてくるので、皆さんすごく楽しみにしている。」



サクラを守る会のメンバーが準備を行い、ライトアップが始まりました。2025年に植えられた接ぎ木による3本のクローン苗木は1本が枯れたものの、2本は順調に成長しているということです。