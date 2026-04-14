【ブラック企業】「何度も言ってますが！」PCソフトの更新を放置した上司たち！募る会社への不信感【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧:Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法(1)〜(2)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに本作で登場するソフトの有効期限やその後の会社の対応についても聞いた。
作者のしゃけなかほいさんが入社して1年ほど経った頃、会社のPCに「あと1カ月でソフトの有効期限が切れる」というアラートが表示され、上司に報告した。ところが、いつまで経ってもアラートは表示され続け、とうとう期限当日になってしまった…。しゃけなかほいさんは「今日でソフト切れるので、仕事できないんですけど！」と上司に言うと、「切れてもしばらくは使える」と謎理論を展開していた。しかし、購入を促すアラートが表示されると、途端に上司は部長へ報告するも、部長は「そんな金あるか!?なんとかしろ！」と一蹴…。上司から体験版で仕事をするように言われたが、不都合があることを伝えるも「いいから仕事して！」と言われ、会社への不信感が強まるばかりであった。
しゃけなかほいさんは「普通の会社ならアラートが表示される前や表示されたら直ぐに更新、または企業で契約して一括更新かすると思うのですが、私の会社ではいつまでも対応してもらえませんでした。管理職の上司は『切れてもしばらくは使える』と意味不明なことを言ってきたので、さすがに人間性を疑いました…」と語る。また、結局ソフトを買ってもらえたそうだが「こんな会社は初めてで、ブラック企業は誰に対してもブラックです。お客さんから離れていったのか、仕事に対してあぐらをかいてたのがばれたのか、会社の業績は毎月赤字が続いていた時期でした」と明かしてくれた。
会社で使うソフトすら買えない会社…。あなたはどう思う？本作「【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法」、ぜひ読んでみて。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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