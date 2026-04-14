【父「土下座しろ！」の10年後】「土下座、やるの〜？」前にも言った台詞＜第13話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第13話 土下座しちゃうの〜？
【編集部コメント】
たしかにあの学費は、アカリさんが歯を食いしばって、握りこぶしを作りながら「これくらいで負けてたまるものか！」という思いで行った土下座の結果です。そのお金の返還を求めるのであれば、同じように土下座をしてもらわないと、アカリさんの「土下座し損」になってしまいますよね？ フェアではありません。アカリさんの言葉に深刻そうなヒデキさん。一方でミサトさんは、相手はアカリさんであってもヒデキさんであっても「どうするの〜？」と他人事ですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第13話 土下座しちゃうの〜？
【編集部コメント】
たしかにあの学費は、アカリさんが歯を食いしばって、握りこぶしを作りながら「これくらいで負けてたまるものか！」という思いで行った土下座の結果です。そのお金の返還を求めるのであれば、同じように土下座をしてもらわないと、アカリさんの「土下座し損」になってしまいますよね？ フェアではありません。アカリさんの言葉に深刻そうなヒデキさん。一方でミサトさんは、相手はアカリさんであってもヒデキさんであっても「どうするの〜？」と他人事ですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと