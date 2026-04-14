京都・南丹市の山中で１３日、行方不明となっていた小学校６年の安達結希さん（１１）とみられる遺体が発見された。身元は特定されていないが、行方不明時に身に着けていた服装と似ているという。

遺体が見つかったのは１３日午後４時４５分ごろ。場所は結希さんが通学する園部小学校から約２キロ南西の山中。京都府警によると、遺体は紺のフリース、ベージュの長ズボンを着用し、靴は履いていなかったという。あおむけの状態で、死後相当の時間が経過したと思われ、性別も断定できないほど。府警は１４日に司法解剖する。

結希さんは３月２３日に園部小学校の卒業式に在校生として出席するために、父親の運転する車で送迎されたとされる。小学校近くの駐車場で降りたが、その様子は防犯カメラでは確認できていなかった。

学校は結希さんが学校に来ていないことを午前１１時４５分ごろに保護者へ連絡。地元の消防団は３月２４、２５、２８日に周辺を捜索していた。しかし、２９日になって小学校から西に約３キロ離れた山中で結希さんの親族が黄色のランリュック（通学用のかばん）を発見。消防団が捜索したときにはランリュックはなかったという。

さらに大きく事態が動いたのは今月１２日。ランリュックが発見されたところから南に約５・５キロの山中で結希さんのものと思われる黒い靴が見つかっていた。結希さんの自宅はここからさらに南に約３キロの距離にある。

遺体発見場所はランリュック、靴があった場所とはそれぞれ距離がある。子供が歩いて移動するのは困難とみられ、靴も履いていないとなれば、なおさらだ。特にランリュック発見の経緯に不自然さがある。

元警察関係者は「消防団が捜索した後にランリュックが見つかったというのは不可思議です。私も山の捜索を経験したことがありますが、かなり細かくやります。消防団もやっていることは同じのはずです。その捜索の後でランリュックが見つかるとしたら第三者が置いたという可能性も考える必要があります。その意図は難しいですが、結希さんが失踪したことを印象付けることになります」と指摘した。

まずは司法解剖の結果を待ちたい。