１３日に放送されたＴＢＳ系「プロフェッショナルランキング」では、「現役テレビマンが選ぶ平成バラエティ名場面ベスト１５」を放送。その中で「オールスター感謝祭」での映像がネットで話題を呼んだ。

今では考えられないような映像が普通に放送されていた平成時代。「さんまのスーパーからくりテレビ」「東京フレンドパーク」「どうぶつ奇想天外！」「ガチンコ」などの貴重映像が放送されたが、スタジオも騒然となったのが９９年１０月に放送された「オールスター感謝祭」の「人馬対決」だった。

文字通り競馬場を借り切って人間８人のリレーＶＳサラブレッド１頭の対決で、ハンディとして馬は２分４５秒後にスタートする。リードを守ったまま、人間のアンカーは井手らっきょ。激走するらっきょの後ろから馬が猛スピードで追いかけてくる映像に、スタジオの坂上忍も「この絵、すごいよ？」と大興奮。

結果、ラストはらっきょがゴールに体を投げ出し、０・６秒差で人間が勝利。スタジオも「ハナ差！ハナ差！」「ハンディが絶妙」などと大興奮となった。

ネットでも平成の驚き企画に「井手らっきょＶＳサラブレッド激アツやったなあ」「感謝祭の井手らっきょＶＳ馬の映像すごすぎる」「キター！井手らっきょ」など驚きの声が上がっていた。