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ºî¶Ê¡§Jara Narayan de Werd, Eirik Næss
ÊÔ¶Ê¡§Narayan, Eirik Næss
03. ZEROGRAVITY
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04. DRESS CODE
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05. I SITE U♡
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ºî¶Ê¡§mei, YASU
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06. Pa Ri Ra!!
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ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba, Sumire, Nyanzonu Deshi, Mimiko Goldstein
ÊÔ¶Ê¡§Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba
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M2. AYE
M3. Dear DIVA
M4. Nothing to Lose (ROI)
M5. Day and Night (HIROMU)
M6. Justice
M7. My Princess
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EN2. I SITE U♡
EN3. Dear DIVA
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