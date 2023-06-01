三笘、中村（13番）らの”流星群”は他国の脅威になりそうだ。(C)SOCCER DIGEST

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「日本代表の“流星群”」

　聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランドを１−０と撃破した日本代表。その中でアタッカー４人を「流星群」と評したのがW杯戦士の鄭大世氏だ。

「（３-４-２-１システムの）ウイングバックとシャドーが八の字の関係で機能したことが、日本代表の可能性を一段押し上げた」（同氏）
 
　右の堂安律伊東純也、左の三笘薫中村敬斗は、それぞれポジションを柔軟に入れ替えながら相手守備を揺さぶり、流動的な攻撃を形成。まさに“八の字カルテット”として連動性の高さを示した。

　この機動力と連係を踏まえれば、ワールドカップのグループステージ初戦・オランダ戦で、この４人がスタメンに名を連ねる可能性も十分にある。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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