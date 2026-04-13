砺波市は、市の温水プールの利用を今月１８日から当面休止します。中東情勢の影響で重油を調達できないことが理由です。



砺波市はきょう、温水プールの営業を今月１８日から休止すると発表しました。休業期間は「当面」としていて、今のところ再開の見通しは立っていません。休業の理由は、水を温める際などに使う重油を調達できないためで、先日、仕入れ先の業者から「重油がもう入ってこないため供給できない」と連絡がありました。この温水プールではおよそ６０００リットルが入るタンクの重油を、この時期は通常３週間ほどで消費していて、現在のタンクが空になる今週１８日をもって休業を決めました。





砺波市温水プール 金島克憲所長「こちらのことに回ってこないっていうのは思っていなかったので、こちらの方でもびっくりしていることはある」「早く再開したいとは思っているけど、供給がどうなるか分からない。利用者の方には申し訳ない」突然の発表に利用者からは困惑の声が。利用者「残念です」「だめだったらその間は他のプール探すかもしれない」利用者「しょうがないね。我慢しなきゃいけないのかな。病院とか優先だと思うので」砺波市の温水プールは１９９９年のオープン以来長年親しまれていて、年間およそ５万人が利用しているということです。