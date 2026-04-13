『左ききのエレン』第2話 あらすじ＆場面カット公開！ 展示会情報も
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第2話のあらすじ場面カットが公開。また4⽉25⽇（⼟）より有楽町マルイにて開催のTVアニメ『左ききのエレン』展の最新情報も公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、4⽉14⽇（⽕）に放送される本作の第2話「この先があるんだよ」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。美⼤受験に向けてアトリエ⾒学に⾏った光⼀は、偶然にもエレンと再会。対抗⼼を燃やす気持ちとは裏腹に、光⼀のデッサン⼒はなかなか上がらず……。様々な経験を吸収して⼀歩ずつ進んでいく光⼀の姿に注⽬だ。
＜第2話「この先があるんだよ」あらすじ＞
加藤さゆりの勧めで美⼤受験のためアトリエに⾒学に⾏くことになった光⼀たちは、偶然エレンと再会する。アトリエの学⻑である海堂と幼い頃から交流があり、今も時々アトリエに顔を出しているというエレン。エレンへの対抗⼼を燃やしアトリエに通う光⼀だが、⼀向にデッサンの実⼒は上がらず、海堂からも厳しい指導を受ける。そんなある朝、課題のために写真を撮りに出かけた光⼀の姿をエレンが⾒つけ――。
＞＞＞第2話場面カットをすべてチェック！（写真12点）
4⽉25⽇（⼟）より有楽町マルイにて開催のTVアニメ『左ききのエレン』展で、展⽰初⽇となる 25 ⽇（⼟）に『左ききのエレン』原作者かっぴー×M925ディレクター／コピーライター 中川諒対談イベント『クソみたいな⽇にいいもんつくるのがプロだ』を開催。さらに、チケット販売情報とその特典情報、商品情報も決定。グッズ付き前売りチケットでは⼆つ折りイラストボード&アクリルブロックを⼿に⼊れることができ、有料展⽰⼊場者にはクリアファイルのプレゼントも。また、物販会場ではクリアしおりをゲットできる企画も。ファン必⾒の展⽰や、アニメ・原作イラストを使⽤したオリジナルグッズが展開される。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第2話「この先があるんだよ」あらすじ＞
加藤さゆりの勧めで美⼤受験のためアトリエに⾒学に⾏くことになった光⼀たちは、偶然エレンと再会する。アトリエの学⻑である海堂と幼い頃から交流があり、今も時々アトリエに顔を出しているというエレン。エレンへの対抗⼼を燃やしアトリエに通う光⼀だが、⼀向にデッサンの実⼒は上がらず、海堂からも厳しい指導を受ける。そんなある朝、課題のために写真を撮りに出かけた光⼀の姿をエレンが⾒つけ――。
＞＞＞第2話場面カットをすべてチェック！（写真12点）
4⽉25⽇（⼟）より有楽町マルイにて開催のTVアニメ『左ききのエレン』展で、展⽰初⽇となる 25 ⽇（⼟）に『左ききのエレン』原作者かっぴー×M925ディレクター／コピーライター 中川諒対談イベント『クソみたいな⽇にいいもんつくるのがプロだ』を開催。さらに、チケット販売情報とその特典情報、商品情報も決定。グッズ付き前売りチケットでは⼆つ折りイラストボード&アクリルブロックを⼿に⼊れることができ、有料展⽰⼊場者にはクリアファイルのプレゼントも。また、物販会場ではクリアしおりをゲットできる企画も。ファン必⾒の展⽰や、アニメ・原作イラストを使⽤したオリジナルグッズが展開される。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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