“０−32”５失点で敗れた北朝鮮にリベンジなるか!? ４強で南北対決、再び。韓国メディアが提言「まずはシュートを試みていくことが必要」【U-20女子アジア杯】
リベンジの機会を得た。
現地４月12日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝で、韓国はホスト国のタイと対戦した。
16分にナム・スンウンの得点で先制し、72分に同点に追いつかれ、１−１のまま90分を終える。迎えた延長後半の106分、パク・ジュハが勝ち越し点を挙げる。２−１で接戦を制し、４強に進出。上位４チームに与えられるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得した。
準決勝の相手は、グループステージ最終節で０−５の大敗を喫した北朝鮮だ。韓国メディア『エクスポーツニュース』は「準決勝でも厳しい戦いが予想される」と報じる。
「韓国としては、先の北朝鮮戦でシュート数でも０−32と完全に圧倒されただけに、まずは着実にシュートを試みていくことが必要だろう。
北朝鮮は２年前のU-20女子ワールドカップの優勝チームで、A代表がアジア圏で中〜上位圏でいるのとは対照的に、年代別女子代表の大会では世界最強だ」
U-20女子アジア杯でも前回大会で頂点に立っている強敵を相手に、韓国は意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
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「韓国としては、先の北朝鮮戦でシュート数でも０−32と完全に圧倒されただけに、まずは着実にシュートを試みていくことが必要だろう。
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