“０−32”５失点で敗れた北朝鮮にリベンジなるか!? ４強で南北対決、再び。韓国メディアが提言「まずはシュートを試みていくことが必要」【U-20女子アジア杯】

“０−32”５失点で敗れた北朝鮮にリベンジなるか!? ４強で南北対決、再び。韓国メディアが提言「まずはシュートを試みていくことが必要」【U-20女子アジア杯】