ABEMAの10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画として、「ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP」が4月12日に生放送された。

（関連：【画像あり】「タイムイズマネー」と語る松居一代）

同企画は、MCのMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、“女性の幸せ”について語り合うバラエティ番組の特別編。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、日本のテレビから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや電撃再婚を公表した梅宮アンナと夫・世継恭規、イラン情勢により生活が一変した実業家・MALIA.がゲストとして生出演した。

番組後半では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。日本滞在中の松居が、“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開した。

玄関には自らデザインした金箔の表札が掲げられ、風水に基づいて設計された空間が広がる。松居が「全ては財を成すため」と語るように、金運を呼び込むゴールドの調度品や450万円の八角形ペルシャ絨毯の玄関マットなど、徹底したこだわりが随所に施されていた。約30畳の寝室兼クローゼットには1,200万円をかけてオーダーした家具が並び、松居は「人生ではすぐ見つけられないと損しちゃう」と独自の成功哲学を語った。

また、25年前に“4億5,000万円の豪邸”といわれた自宅もキャッシュで購入していたことが明らかに。松居は「共同名義だと離婚する時に家をどう分けるか、ローンをどうするかと、トラブルの原因になる。でも私の場合は、土地も建築費も全部私がキャッシュで払っていますから、何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけでした」と語り、スタジオからは驚きの声が上がった。

さらに密着の終盤では、松居の知られざるルーツにも迫った。32年ぶりに着物を着用したという松居は、母が手縫いで作った“おじゅばん”を披露。16歳でモデルをしていた当時を「関西のモデルは小物が自前だった」と振り返り、「母が手縫いでこれを作ってくれた」と涙ながらに語った。「きっと天国から『一代がんばりなさい』って言ってくれていると思う」と亡き母に想いを馳せ、「日本女性として品格を持って、立ち上がってニューヨークへ戻らないといけない」と力強く宣言した。

そんな松居はスタジオで、所有するニューヨークの貸し出し物件について、松居が提示した家賃より高い額でさらに「1年分をまとめて払う」と申し出た人物がいたエピソードも披露。物件を手に入れた経緯について「前のオーナーがお金に困っていらっしゃった」「だから私が現金で安く交渉しました」と明かした。

MCのヒコロヒーが「投資が大成功したということですね」と驚くと、松居は「キャッシュというのはすばらしいですよ」「キャッシュを持っているから、キャッシュで叩ける」と返し、「キャッシュというのは大好きです」と断言。MEGUMIは「気持ちがいいです」と拍手を送っていた。

（文＝リルサウンドテック編集部）