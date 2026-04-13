JT、紙巻たばこ「メビウス・イーシリーズ」に新商品 - 深い旨み、力強い吸いごたえの「12」誕生
JTは5月25日、国内紙巻たばこ「メビウス」のイーシリーズから、「メビウス・イーシリーズ・12」(500円)を全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等で発売する。
「メビウス・イーシリーズ・12」「メビウス・イーシリーズ・10」(いずれも500円)
メビウス・イーシリーズでもさらに深いたばこの旨みを感じてもらいたいという想いから、同商品は、従来のイーシリーズと比べて豊かな香りに特徴を持つ黄色葉の配合比率を高め、より一層奥行きのある香味と喫味に仕上げた。黄色種由来の深みのあるたばこの旨み、力強い吸いごたえとともに、キレのある味わいを楽しめる。パッケージは従来のイーシリーズのデザインを踏襲しつつ、光沢のある深いワインレッドを基調としている。
「メビウス・イーシリーズ・12」(500円)
また、「メビウス・イーシリーズ・10」(500円)においても、味わい・デザインのリニューアルを行い、5月中旬頃より順次、全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等で発売する。これまでより深みのあるたばこの旨み、力強い吸いごたえとともに、変わらないキレのある味わいを楽しめる。パッケージは深い紺色を基調とすることで、シルバーのロゴが際立つデザインとなっている。
「メビウス・イーシリーズ・10」(500円)
「メビウス・イーシリーズ・12」「メビウス・イーシリーズ・10」(いずれも500円)
メビウス・イーシリーズでもさらに深いたばこの旨みを感じてもらいたいという想いから、同商品は、従来のイーシリーズと比べて豊かな香りに特徴を持つ黄色葉の配合比率を高め、より一層奥行きのある香味と喫味に仕上げた。黄色種由来の深みのあるたばこの旨み、力強い吸いごたえとともに、キレのある味わいを楽しめる。パッケージは従来のイーシリーズのデザインを踏襲しつつ、光沢のある深いワインレッドを基調としている。
また、「メビウス・イーシリーズ・10」(500円)においても、味わい・デザインのリニューアルを行い、5月中旬頃より順次、全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等で発売する。これまでより深みのあるたばこの旨み、力強い吸いごたえとともに、変わらないキレのある味わいを楽しめる。パッケージは深い紺色を基調とすることで、シルバーのロゴが際立つデザインとなっている。
「メビウス・イーシリーズ・10」(500円)