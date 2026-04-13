人気男性グループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の元メンバー・小林豊が近影を公開し、現在の職業を告白した。

１１日から放送されたＡＢＥＭＡ特別番組「３０時間限界突破フェス」の企画『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』に出演。

小林は２０２１年１０月、福岡市内のドラッグストアで約９０００円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚。２２年４月、グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇された。

メディアの前で騒動の詳細を語るのは、今回が初めて。当時の状況について、小林は「アイドルの傍らスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪した。

解雇後はフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたと明かし、「世界大会で２位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。しかし、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計３回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白。見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と夢を諦めなかった当時の思いを語った。

ど派手なピンクのジャケットを着用し、ややふっくらした印象の小林にネット上では「ちゃんと生きていて嬉しい」「お元気そう」などの声が上がっていた。