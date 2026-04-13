女優、モデルの浅見れいな（42）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、長男の入園式での家族ショットを披露した。

「息子大丈夫そ？w無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」と書き出すと、アイボリーのセットアップに白のインナー姿の自身が茶色のチェックのシャツ姿の長男を抱くショットをアップ。

「内弁慶な性格がもろに発動して、ご機嫌斜めで写真もちゃんと撮れず 最終的には引っ張られまくり、服もズルズルに」とつづると、長男を抱いた夫と自身の親子ショットなども投稿した。

「本人のペースでゆっくり慣れて行こう！大丈夫。楽しい事しか待ってないぞ。中々時間がかかりそうですが、母も忍耐を試される4月です。。新生活を迎えた皆様、一緒にがんばりましょー！」と記した。

浅見はファッション誌「Seventeen」のモデルを経て、女優に転身。ドラマ「ジェネラル・ルージュの凱旋」「全開ガール」、映画「クローズEXPLODE」「海月姫」「エイプリルフールズ」などに出演。30代になり、「InRed」「オトナミューズ」などのファッション誌で再びモデルとしても活躍。18年1月に、仕事を通じて知り合った年上の一般男性と結婚。同年9月に第1子となる女子の出産を報告。22年10月に第2子長男の出産を報告していた。