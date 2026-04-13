AIの活用が当たり前になった今、「とにかくAIを使ったほうがいい」と考える若手社会人も増えています。実際、AIを使えば短時間でそれなりのアウトプットを出すことができ、仕事の効率も上がります。しかしその一方で、AIを使いすぎることで、成長の機会を失ってしまうケースも少なくありません。とくに若手の時期にこそ鍛えるべき「力」もあり、「どこをAIに任せ、どこを自分でやるか」の線引きが重要になってきています。

そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を行い、そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法を書籍 『AIを使って考えるための全技術』 としてまとめた石井力重さんに、AIを使って成長機会を失わないための考え方について聞きました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

若手が気をつけたいAI活用の落とし穴

――「こんなことにAIを使ったらもったいない」というものはありますか。

あります。それは自分の能力、とくに「眼を育てる時間」です。

現場観察、顧客との会話、直感、そして自分なりの仮説づくり。こうしたプロセスに取り組む前にAIに先回りさせてしまうと、感度が育ちません。

とくに若手にとっては、「何に違和感を持てるか」という着眼スキルを早い段階で高めることが重要です。

違和感は経験からしか生まれません。現場観察の前にAIで模擬的な観察を行うこと自体は問題ありませんが、それはあくまで仮の参考情報にとどめるべきです。

それをもって「わかった気になる」ことが、最も危険です。

「気持ちをこめた言葉」はAIに任せない

もうひとつ、AIに任せすぎるともったいないのが、「温度や気持ちを伴う言葉」を生み出す作業です。

AIは下書きや推敲をするには非常に便利ですが、気持ちを紡ぎ出す文章は人間の感覚が重要になります。

「の」と「が」の違いだけでも、ニュアンスや香り立つものは変わります。

多少日本語として整っていなくても、伝わる言葉があります。しかし、AIはそうした「突起」を整えすぎてしまうことがあります。

だからこそ、気持ちが大事な文章は、最後は自分で書き直す必要があります。AIは思考の補助輪にはなりますが、あくまで補助として使うべきです。

「幸せを感じる時間」までAIに任せない

もうひとつ、少しマニアックな例ですが、家族や大切な人とのやり取りをAIに頼るのももったいないと考えています。

コミュニケーションの過程や、文章を書く時間そのものが、幸せの一部だからです。

そんな時間も含めてすべてをAIで効率化してしまうと、ミヒャエル・エンデの『モモ』に出てくる“時間泥棒”のように、時間は増えたのに、心の豊かさが失われる状態になりかねません。

たとえば、読みたかった小説の新作をAIに要約してもらえば、10分で内容は理解できます。

でも、多くの人はそんなことはしないはずです。物語を読む時間そのものが価値だからです。

AIは非常に便利なツールですが、「心が動く時間」まで削ってしまうと、本来得られるはずの成長や幸福を失う可能性があります。

当たり前のことではありますが、僕らは忙しいと幸せさえも削りとり、失ってから気づくなんてことは起こり得るので、一応お伝えしてきます。

（本稿は、書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者、石井力重さんの書き下ろし記事です。書籍ではAIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています）

本書が提案したいのは「AIを使って考える」ことであり、「AIに考えてもらう」ことではありません。

――『AIを使って考えるための全技術』P17より引用