名手とのPKは「リベンジできてよかった」、鹿島MF鈴木優磨は1G1A「苦しい時間あったけど乗り越えてよく勝った」

名手とのPKは「リベンジできてよかった」、鹿島MF鈴木優磨は1G1A「苦しい時間あったけど乗り越えてよく勝った」