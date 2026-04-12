◇明治安田J1百年構想リーグEAST第10節第2日 東京V1−1浦和（PK3−1）（2026年4月12日 埼玉スタジアム）

東京VがPK戦で浦和を破った。後半開始直後に先制されたが、29分にFW染野唯月（24）がPKを決めて同点、そのままPK戦にもつれ込んだ。東京VのGK長沢祐弥（29）は浦和の1人目と2人目のキックを共に右に跳んでセーブ。3人目は決められたが4人目はポストに当たって失敗、東京Vは2人目が失敗したが、1、3、4人目が決めて勝利。この大会3度のPK戦ですべて勝利となった。

長沢は「相手の選手がコースを蹴り分けていたので、タイミングを合わせようと考えた。情報は少ないが、動画などをコーチが送ってくれた。前節は悔しかったんで、どんな形でも、チームの勝利の力にと思った」と振りかえる。FC東京戦でも2本止めているだけに、貢献している。

主将のMF森田晃樹（25）も「勝ち点2が取れたのは大きい。PKになると祐弥くん（長沢）が止めてくれそうな雰囲気がある。あれだけ止めてくれると、蹴る選手はリラックスできるのも大きい」。日頃の練習でもPKの練習は時間をかけていて、自信も持っている。

J1の公式戦ではPK戦とはいえ埼スタで初勝利。城福浩監督（65）も「PK戦に持ち込めたのは、良くない時間に体を張ったから。勝ったが、90分間で決着をつけたい」と、話した。