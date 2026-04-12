◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１２日、長野・エア・ウォーターアリーナ松本）

レギュラーシーズン（ＲＳ）第２１節が行われ、既にチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決まる首位のサントリーは、敵地で最下位１０位のＶＣ長野と対戦し、セットカウント３―０で下し、３８勝目（４敗）を飾った。勝ち点３を積んで１１１ポイントに伸ばし、首位をキープした。同日のＲＳ２位・大阪Ｂと同７位・日鉄堺の試合は、大阪Ｂがストレート勝ちを決め、ＲＳ優勝は次週の最終節に持ち越しとなった。

チーム３位の１２得点でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたサントリーの高橋藍主将は「苦しい展開も多かったけど、最後は自分たちの力を信じながらいいバレーボールの形を出せたので、良かったと思います」と振り返った。

首位のサントリーは、イタリア１部セリエＡから加入２季目の高橋藍が、今季、主将を務めてきた。昨年１０月の大阪Ｂとの開幕戦は、黒星スタートとなったが、２戦目から怒とうの２９連勝を挙げるなど、強さを誇って首位を走ってきた。前日１１日にこの日と同会場でＶＣ長野にストレート勝ちし、ＲＳ優勝に“王手”をかけていた。

ＲＳは残り２試合で、次は１７日、１８日に最終節として敵地の東京・有明コロシアムで５位の東京ＧＢと対戦する。サントリーは次戦で勝てば、ＲＳ初優勝が決まる。「１位で突破することは大事な部分だけど、いつも通り１戦１戦勝っていくことが１位突破につながるので、いつも通りの自分たちのプレーで。ランキング１位を守りながらラスト２戦、勝ち抜きたいと思います」と藍主将。ＣＳで２連覇の目標へ突き進む。