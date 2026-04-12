＜偽物シールでイジメ！？＞正規品のシールをゲット！なのに優等生にぜんぶ取られた？【第3話まんが】
私はユイカ（30代）。娘のメイ（小2）の学校や習い事では“ぷっくりシール”が流行しています。メイもそれが欲しいと言うので、安くて可愛いものを何枚か買ってあげたのですが……。同じ学校で同じ習い事をしているリーダー格のアリサちゃん（小2）に「メイちゃんのシールは偽物だ」と指摘されてから、誰も交換してくれなくなったというのです。それどころか、休み時間の話題にも入れないとかで……。今回の事態は私のミスでもあると思っています。
メイの話を聞いていると……自分の学生時代の悲しかった記憶を思い出しました。そして、メイがとても可哀想になりました。私は、SNSで情報を得て、たくさんの文房具店を回って、なんとか正規品の「本物」と呼ばれるシールを手に入れました。
なんとかして本物といわれるシールをゲットし、これで安心かと思いきや……まだまだ状況は良くならない。
その“アリサちゃん”とやら……他の子にはすごく優しく、先生や他の親からの評判もいい、いわゆる優等生タイプの子です。ですが、なぜかメイとは以前から合わないようでして。
私も幼いころ、母にすぐに買ってもらえず流行にのり遅れることがありました。
あのときの悲しい気持ちをメイには味わわせたくなかったのに……。
“ぷっくりシール”に偽物があるとは知らずにメイに買ってしまった私のミスです。
メイはシール交換の仲間に入れなくなってしまいました。
急いで本物を探して買いましたが、「前回までの交換で偽物だった分、本物をちょうだい」とシールのほとんどを持っていかれてしまったそうです。
私はメイの今の状況をなんとか改善してあげたいと考えています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
メイの話を聞いていると……自分の学生時代の悲しかった記憶を思い出しました。そして、メイがとても可哀想になりました。私は、SNSで情報を得て、たくさんの文房具店を回って、なんとか正規品の「本物」と呼ばれるシールを手に入れました。
なんとかして本物といわれるシールをゲットし、これで安心かと思いきや……まだまだ状況は良くならない。
その“アリサちゃん”とやら……他の子にはすごく優しく、先生や他の親からの評判もいい、いわゆる優等生タイプの子です。ですが、なぜかメイとは以前から合わないようでして。
私も幼いころ、母にすぐに買ってもらえず流行にのり遅れることがありました。
あのときの悲しい気持ちをメイには味わわせたくなかったのに……。
“ぷっくりシール”に偽物があるとは知らずにメイに買ってしまった私のミスです。
メイはシール交換の仲間に入れなくなってしまいました。
急いで本物を探して買いましたが、「前回までの交換で偽物だった分、本物をちょうだい」とシールのほとんどを持っていかれてしまったそうです。
私はメイの今の状況をなんとか改善してあげたいと考えています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙