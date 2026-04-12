ガソリンを満タンにしても、思ったより走りません。「カタログ燃費」と”実際の燃費”が違うのは普通なのでしょうか？

カタログ燃費と実燃費が違うのは珍しくない

結論からいえば、カタログ燃費と実際の燃費が一致しないのはごく普通のことです。カタログ燃費は、一定の条件のもとで測定された数値であり、すべての人が日常の道路環境でその数値をそのまま再現できるわけではありません。

カタログに示される燃費は、比較のための基準として大きな意味がありますが、実際の道路では信号待ち、渋滞、坂道、天候、気温、乗車人数、荷物の量など、燃費に影響する要素が数多くあります。そのため、日常使用ではカタログ値より低くなることが少なくありません。



実際の道路環境は測定条件より厳しい

燃費測定は決められた方法に基づいて行われますが、日常の運転はそれほど単純ではありません。たとえば、街乗り中心の人は発進・停止の回数が多く、燃料消費が増えやすくなります。通勤時間帯の渋滞や、買い物のための短距離移動も燃費には不利です。

一方で、カタログ値に近い数字が出やすいのは、交通の流れがよく、一定速度で走りやすい状況です。つまり、同じ車でも使い方によって実燃費は大きく変わります。「思ったより走らない」と感じる背景には、車の不具合ではなく、使用環境の違いがあることも多いのです。



運転のしかたでも差が広がる

実燃費に大きく影響するのが、運転のしかたです。急発進や急加速、急ブレーキを繰り返すと、当然ながら燃料は多く使われます。逆に、やさしい発進、一定速度を意識した走行、先を読んだ減速を心がけると、燃費は改善しやすくなります。

また、エアコンの使用も燃費に影響します。真夏や真冬は快適性のために空調を使う機会が増えますが、そのぶん燃料消費も大きくなりやすいのです。こうした日常の積み重ねが、カタログ燃費との差として表れます。



車の状態や積載量も見逃せない

燃費は運転方法だけでなく、車のコンディションにも左右されます。タイヤの空気圧が不足していると、転がり抵抗が増して燃費は悪化しやすくなります。エンジンオイルの状態やメンテナンス状況も無関係ではありません。

さらに、荷物を多く積んでいる車は、それだけ重くなるため燃費に不利です。普段から不要な荷物を積みっぱなしにしていると、じわじわと燃費に影響することがあります。満タンにしても思ったより走らないと感じるときは、こうした点を一度確認してみる価値があります。



カタログ燃費は“目安”として見るのが現実的

カタログ燃費は、その車の効率を知るうえで大切な情報ですが、実際にはあくまで目安として考えるのが現実的です。重要なのは、「カタログ値と違うからおかしい」とすぐに判断するのではなく、自分の使い方や走行環境を含めて総合的に見ることです。

もし極端に燃費が悪いと感じる場合は、タイヤの空気圧やメンテナンス状況を確認したり、運転のしかたを見直したりすることで改善することもあります。数値だけにとらわれず、日常の使い方に合った見方をすることが大切です。



まとめ

カタログ燃費と実際の燃費に差があるのは、決して珍しいことではありません。測定条件と実際の道路環境は異なり、渋滞や信号、短距離走行、運転の癖、空調使用、車両状態など、さまざまな要因が実燃費に影響します。

カタログ燃費はあくまで基準の一つとしてとらえ、日常の走り方や車の状態を見直しながら、自分なりに納得できる燃費を目指すことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー