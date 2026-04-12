「セサミストリートマーケット」春の新作コレクションはピクニックアイテム！野菜&食べ物のキャラクターがモチーフに
グッズ、カフェ、ワークショップを複合したセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」にて、春の新コレクション「VEGGIE FUN! Time」の販売がスタート！ピクニックを楽しむキャラクターたちに加えて、食べ物や野菜のキャラクターもフィーチャーした、にぎやかなデザインが特徴だ。
【写真】「セサミストリートマーケット」の新コレクション「VEGGIE FUN! Time」の全アイテムを見る
「VEGGIE FUN! Time」コレクションを構成するのは、「Eat more Veggies(野菜をもっと食べよう)」と「Let's Hang out(一緒におでかけしよう)」という2つのテーマ。それを描いているのがこの「バンダナ」(各1870円)だ。ピクニックのお弁当を包むほか、ファッションアイテムとしてアクセントに活用して！
「Tシャツ」(大人各5940円、キッズ各4620円)は、2テーマ＋セサミストリートの3種あり。大人サイズはMとL、キッズは100と120から選べる。
セサミストリートに登場する野菜のキャラクターをモチーフにした「ぬいぐるみポーチチャーム」(各2750円)は、リップやコインなど小物を収納できるファスナー付き。なす、トマト、にんじん、ブロッコリーの4種ある。
セサミストリートに登場する食べ物のキャラクターをモチーフにした「フラットプリントポーチチャーム」(各2970円)は、フラットタイプ。チーズとサンドイッチの2種類あり。
ジュート素材の「ファーマーズバッグ」(3960円)は、内側に撥水加工が施されているのがポイント。エルモとクッキーモンスターのアートを爽やかなブルーで描いた春夏にぴったりなデザインで、ランチグッズを持ち運ぶほか、普段のちょっとしたおでかけや買い物にも大活躍。
気温が上がっていくこれからの時季にうれしい「保冷バッグ」(各2860円)は、セピアカラーのフォトプリントを取り入れたスタイリッシュなデザインに注目！マチがしっかりあるからお弁当やドリンクボトルも傾きにくい。
「メラミン丸トレー」(各1045円)は、ピクニックはもちろんのこと、普段の食卓でも使いたい！ヴィヴィッドなカラーがテーブルをにぎやかに演出してくれそう。
エルモとクッキーモンスターのフェイスモチーフの「ガラスプレート」(各2090円)は、小ぶりなサイズで汎用性抜群。デザート皿にするほか、アクセサリートレイとしての使用もおすすめ。
ピクニックに持って行きたいのが、割れない「クリアプラカップ」(各1650円)。セサミストリートの仲間たちバージョンと、野菜&食べ物キャラクターバージョンの2種あり、カップルのピクニックにうってつけ！グラスとして使うほか、ペン立てや小物入れとして使っても◎。
カードのすべてにヴィンテージタッチのキャラクターたちが描かれた「ヴィンテージアートトランプ」(2090円)は、ピクニックのレクリエーションにいかが？
いくつも欲しくなっちゃうのが「アクリルマグネット」(各1320円)。大好物を手にごきげんなセサミストリートの仲間たちが描かれていて、見ているだけで楽しくなれそう！しっかり厚みのあるタイプなのでちょっとしたギフトにしても喜ばれるはずだ。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店と、オフィシャルオンラインストアにて発売中！お目当てのアイテムが売り切れる前にぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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「Tシャツ」(大人各5940円、キッズ各4620円)は、2テーマ＋セサミストリートの3種あり。大人サイズはMとL、キッズは100と120から選べる。
セサミストリートに登場する野菜のキャラクターをモチーフにした「ぬいぐるみポーチチャーム」(各2750円)は、リップやコインなど小物を収納できるファスナー付き。なす、トマト、にんじん、ブロッコリーの4種ある。
セサミストリートに登場する食べ物のキャラクターをモチーフにした「フラットプリントポーチチャーム」(各2970円)は、フラットタイプ。チーズとサンドイッチの2種類あり。
ジュート素材の「ファーマーズバッグ」(3960円)は、内側に撥水加工が施されているのがポイント。エルモとクッキーモンスターのアートを爽やかなブルーで描いた春夏にぴったりなデザインで、ランチグッズを持ち運ぶほか、普段のちょっとしたおでかけや買い物にも大活躍。
気温が上がっていくこれからの時季にうれしい「保冷バッグ」(各2860円)は、セピアカラーのフォトプリントを取り入れたスタイリッシュなデザインに注目！マチがしっかりあるからお弁当やドリンクボトルも傾きにくい。
「メラミン丸トレー」(各1045円)は、ピクニックはもちろんのこと、普段の食卓でも使いたい！ヴィヴィッドなカラーがテーブルをにぎやかに演出してくれそう。
エルモとクッキーモンスターのフェイスモチーフの「ガラスプレート」(各2090円)は、小ぶりなサイズで汎用性抜群。デザート皿にするほか、アクセサリートレイとしての使用もおすすめ。
ピクニックに持って行きたいのが、割れない「クリアプラカップ」(各1650円)。セサミストリートの仲間たちバージョンと、野菜&食べ物キャラクターバージョンの2種あり、カップルのピクニックにうってつけ！グラスとして使うほか、ペン立てや小物入れとして使っても◎。
カードのすべてにヴィンテージタッチのキャラクターたちが描かれた「ヴィンテージアートトランプ」(2090円)は、ピクニックのレクリエーションにいかが？
いくつも欲しくなっちゃうのが「アクリルマグネット」(各1320円)。大好物を手にごきげんなセサミストリートの仲間たちが描かれていて、見ているだけで楽しくなれそう！しっかり厚みのあるタイプなのでちょっとしたギフトにしても喜ばれるはずだ。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店と、オフィシャルオンラインストアにて発売中！お目当てのアイテムが売り切れる前にぜひチェックを。
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